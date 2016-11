V hudi nesreči umrl 44-letnik

TRŽIČ – V prvih urah srede, nekako okoli pol dveh ponoči, se je na hitri cesti med Tržičem in Podtaborom zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 44-letni avstrijski voznik. »Voznik, ki je z osebnim avtomobilom peljal proti Tržiču, je pri Zvirčah s ceste zapeljal na odbojno ograjo in se z vozilom začel prevračati. Po več deset metrih drsenja in kotaljenja je avtomobil na strehi obstal pod cesto,« je pojasnil Bojan Kos, predstavnik gorenjskih policistov za odnose z javnostmi. Dodal je, da se je v nesreči ena potnica lažje poškodovala, še trije potniki pa so dobili hude poškodbe. Po dostopnih informacijah se je v avtomobilu peljala štiričlanska družina z območja Celovca, s seboj pa so imeli še enega otroka. V nesreči so se poleg sopotnice, stare 41 let, poškodovali tudi vsi trije najstniki. »Intervencija je bila zahtevna tako zaradi števila poškodovanih kot tudi zaradi slabo dostopnega terena, saj je vozilo obstalo pri podvozu, kakih pet metrov pod ravnjo ceste,« je po težki noči povedal Tomaž Vilfan, vodja druge izmene kranjskih poklicnih gasilcev. Poleg petih poklicnih gasilcev iz Kranja so na kraju nesreče pomagali še prostovoljni gasilci iz Bistrice pri Tržiču.

Promet na hitri cesti je bil oviran več ur, saj so posledice prometne nesreče nehali odstranjevati malo pred peto jutranjo uro. Na gorenjskih cestah je letos umrlo sedem ljudi, in sicer štirje vozniki osebnih vozil, traktorist, pešec in kolesarka.