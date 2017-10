V hudi nesreči ugasnilo življenje

STANOŠINA – Danes ob 2.47 je na cesti Ptuj–mejni prehod Gruškovje pri naselju Stanošina v občini Podlehnik prišlo do prometne nesreče med osebnim vozilom in tovornjakom. V nesreči je osebno vozilo zagorelo.

Gasilci PGD Ptuj in Podlehnik so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom izvlekli preminulo osebo iz vozila, nudili razsvetljavo policiji ter posipali cestišče z vpojnimi sredstvi, poroča uprava za zaščito in reševanje.