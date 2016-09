V hudi nesreči ranjeni dva udeleženca in pes

KRANJ, MARIBOR – V noči na petek se je v Laborah zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta se po podatkih uprave za zaščito in reševanje ranila dva od skupno sedmih udeleženih potnikov, k sreči pa nihče od njiju ni v smrtni nevarnosti. Avtomobila sta trčila, ko je eden od njiju spreminjal smer vožnje in zavijal z regionalne ceste proti Orehku, voznik drugega avtomobila, ki je vozil za njim, pa je to spregledal. Trk je bil tako silovit, da je eno od vozil obrnilo na streho, potnik pa je ostal ukleščen v zmečkani pločevini, od koder so ga rešili kranjski poklicni gasilci. Poškodoval se je tudi pes, ki so ga lastniki odpeljali v dežurno veterinarsko ambulanto v Škofji Loki.



So pa gorenjski policisti v četrtek s tem, ko so iz prometa izločili voznike, ki vozil sploh ne bi smeli upravljati, najbrž preprečili še kakšno prometno nesrečo. Tako so v Lescah vozniku brez veljavnega dovoljenja zasegli moped, na Brniku avto, v Naklem pa traktor. Voznik slednjega ne le da ni imel veljavnih dokumentov, vozil je tudi pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka ga je imel 0,32 miligrama. Skoraj štirikrat večjo vrednost alkohola v organizmu (1,23 miligrama v litru izdihanega zraka) je alkotest pokazal vozniku avtomobila, ki so ga ustavili v Žireh. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo.



Pijani in prehitri



Pijanega voznika so obravnavali policisti novomeške policijske uprave. Na cesti med Bukoškom in Bizeljskim je 42-letnik, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,1 miligrama alkohola, zaradi vožnje preblizu desnemu robu zletel s ceste, ranil pa se k sreči ni. Pijan je bil 48-letnik, ki je nesrečo povzročil na Ljubljanski cesti v Slovenski Bistrici. Tam je na prehodu za pešce trčil v 40-letnika, ki je pravilno prečkal cesto. Reševalci so ranjenega odpeljali v zdravstveni dom, povzročitelju pa odredili preizkus z alkotestom, ki je pokazal, da je imel moški v litru izdihanega zraka 0,82 miligrama alkohola. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje, zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu pa ga bodo ovadili.



K sodniku so mariborski policisti napotili 63-letnico, ki je v krožišču na Lackovi cesti zaradi vožnje preblizu desnemu robu zapeljala s ceste. Temu je najverjetneje botroval tudi alkohol, saj ga je imela v litru izdihanega zraka kar 1,28 miligrama. Policisti so posumili, da je za volan sedla pod vplivom psihoaktivnih zdravil, zato so ji odredili strokovni pregled, vozniško dovoljenje so ji začasno odvzeli. Tudi 49-letnik iz Ruš se bo moral zglasiti na pristojnem sodišču, ker je pijan povzročil prometno nesrečo. Ker je z 1,01 miligrama alkohola v organizmu divjal po Selniški cesti v Rušah, je v blagem levem ovinku izgubil oblast nad avtomobilom, zapeljal je s ceste, kjer je z zadnjim delom trčil v obcestni količek. Zavrtelo ga je in odneslo nazaj na cesto. V tistem trenutku je mimo pravilno pripeljala ženska, vendar se trčenju z 49-letnikom ni mogla izogniti. Lažje se je poškodovala, reševalci so jo odpeljali v mariborski klinični center.