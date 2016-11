V hudi nesreči oseba ponoči umrla na kraju dogodka

KRANJ – Na železniški progi Kranj–Škofja Loka je ob 0.23 pri naselju Žabnica vlak povozil osebo.

Kot so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, je oseba umrla na kraju dogodka.

Posredovali so gasilci JZ GRS Kranj in PGD Škofja Loka, ki so zavarovali kraj dogodka in ga razsvetlili.