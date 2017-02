V hudem trčenju umrl 23-letnik. Policija prosi za pomoč

TRŽIČ – V okolici Tržiča sta včeraj okoli 18.30 trčila voznik osebnega avtomobila in kolesar. Do trčenja je prišlo, ko sta oba vozila iz Podbrezij proti Zvirčam: »Pred naseljem Zvirče je voznik avtomobila na desni strani vozišča trčil v kolesarja. Kolesar je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl. Cesta je bila zaprta do 23. ure.«

Policija je objavila, da je za volanom vozila sedel 33-letnik, žrtev pa je stara 23 let.

Policijska uprava (PU) Kranj v poročilu še piše, da okoliščine kažejo na krivdo voznika avtomobila za nesrečo, medtem ko postopek prometni policisti še vodijo in iščejo priče, ki so se pred nesrečo na tej cesti srečale s kolesarjem.

»Kdor ima informacije, naj jih, prosimo, sporoči policiji na intervencijsko številko 113 ali anonimni telefon 080 1200,« naprošajo policisti.