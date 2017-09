V hišo čez balkon in do rumene kovine

DOMŽALE – V ponedeljek okrog 9.40 je bila PU Ljubljana obveščena o vlomu v hišo v okolici Domžal.



Z zbranimi obvestili in ogledom kraja so policisti ugotovili, da je neznani storilec v hišo vlomil skozi balkonska vrata tekom vikenda, iz notranjosti pa odtujil izdelke iz rumene kovine. Z dejanjem je lastnika oškodoval za več tisoč evrov, so sporočili s PU Ljubljana.