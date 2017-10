V hiši zalotila neznanca

LJUBLJANA – V ponedeljek okrog 12.30 so PU Ljubljana obvestili o tatvini na območju Štepanjskega naselja. Policisti so ugotovili, da je stanovalka zalotila v notranjosti hiše neznanega moškega, ki je vstopil skozi odklenjeno garažo in iz spalnice odtujil denar.

Neznanec se je oškodovanki izgovoril, da je zgrešil vhodna vrata, stanovanjsko hišo nato zapustil in se odpeljal s kolesom v smeri Kajuhove ulice. Policisti nadaljujejo preiskavo.