V hiši se je zgrudila

VIR – V sredo ob 16.32 se je na Bukovčevi ulici na Viru, občina Domžale, v mansardi stanovanjske hiše zgrudila oseba.

Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči iz Domžal, ki so ji nudili prvo pomoč z oživljanjem, in gasilci CZR Domžale, ki so jo ob pomoči avto lestve prenesli do reševalnega vozila, s katerim so jo prepeljali v nadaljnjo oskrbo v UKC Ljubljana.

Na kraju so bili tudi policisti, ki so urejali promet na zaprtem odseku ceste, ko so jo zasedala intervencijska vozila, je poročala uprava za zaščito in reševanje.