V hiši našli truplo, na kraju reševalci in policija

KOČEVJE – Ob 16.46 so v Šalki vasi, občina Kočevje, gasilci PGD Kočevje in Šalka vas s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše v kateri so našli mrtvo osebo.

Na kraju so bili tudi reševalci in policija, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Veste kaj več o tragičnem dogodku? Obvestite nas.