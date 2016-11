V hiši našel bogastvo za 25.000 evrov

PTUJ – V petek čez dan je neznanec pristopil do stanovanjske hiše na Ptuju in na vzvod skozi vrata na terasi vlomil v stanovanjsko hišo.

Notranjost hiše je v celoti pregledal in razmetal, v njej pa našel nakit in gotovino. Lastnika je oškodoval za približno 25.000 evrov, so sporočili štajerski policisti.