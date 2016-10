V Grosupljem preplezal ograjo in potem zagrešil to

GROSUPLJE – V sredo okrog 20.30 so policiste obvestili o vlomu v stanovanje v Grosupljem.

Na kraju so z zbranimi obvestili in ogledom kraja ugotovili, da je neznani storilec čez dan preplezal vrtno ograjo in vlomil okno, nato pa vstopil v notranjost, pregledal prostore in odtujil denar.

Lastnika je oškodoval za nekaj sto evrov, so sporočili iz PU Ljubljana.