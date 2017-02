V gozdu je našla nezavestno osebo

LJUBLJANA – Danes ob 9.20 je v bližini Hruševske ceste, ob Poti spomina in tovarištva, pohodnica v gozdu našla nezavestno osebo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so reševalce GRS Ljubljana. Ti so nezavestno osebo iz gozda prenesli do reševalnega vozila, reševalci pa so jo prepeljali v UKC Ljubljana.