V gostilni udaril žensko, ko jih je dobil sam, je poklical policijo

PODLEHNIK – Sinoči okoli 22.30 je 39-letnik v enem od gostinskih lokalov na območju PP Podlehnik udaril žensko istih let. To sta opazila gosta lokala, moška stara 47 in 27 let. Ženski sta stopila v bran in pretepaču namenila nekaj udarcev. Zaradi tega je 39-letnik pobegnil iz lokala, vendar ga je starejši zunaj dohitel in ga ponovno udaril, ta pa mu je udarec vrnil. 47-letnik je ob udarcu obležal in so ga z reševalnim vozilom prepeljali v SB Ptuj. Tam so ugotovili, da je hudo poškodoval.

Tiskovni predstavnik mariborskih policistov Miran Šadl poroča: »Policisti bodo 39-letnika, ki je o pretepu sam obvestil policijo, kazensko ovadili, vročili pa so mu tudi plačilni nalog. Če bo zdravniško pomoč poiskal tudi sam in podal predlog za pregon, bodo policisti ovadili tudi 47-letnika, sicer pa mu bodo vročili plačilni nalog. Plačilni nalog so vročili tudi 27-letniku.«