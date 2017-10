V gostilni tekla kri! Med prepirom zabodel 34-letnika

KOČEVJE – Bralka, ki želi ostani anonimna, nam je sporočila, da je bil med gostilniškim prepirom zaboden neki moški. Pri PU Ljubljana so nam zaupali več podrobnosti glede krvavega nočnega dogajanja: »Okrog 1. ure je bila policija obveščena o dogodku v Kočevju, v katerem je bil huje poškodovan 34-letni moški. Po zdaj zbranih obvestilih je 25-letnik med prepirom v gostinskem lokalu zabodel 34-letnega moškega, tega pa so huje poškodovanega odpeljali najprej v ZD Kočevje in nato v ljubljanski klinični center.«

Policisti so 25-letniku odvzeli prostost in ga pridržali. Policisti nadaljujejo preiskavo zaradi suma poskusa uboja.