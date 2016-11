V gostilni so se stepli že ob 14.30

LJUBLJANA – PU Ljubljana so v nedeljo okoli 14.30 obvestili o pretepu v gostinskem lokalu na Tržaški cesti.

Na kraju incidenta so policisti ugotovili, da je prišlo do spora med moškima, starima 41 in 47 let, ki sta se nato pričela pretepati. 41-letnik se kljub zakonitim ukazom policistov ni umiril in je še naprej žalil goste lokala in policiste, zaradi česar mu je bilo na podlagi določil zakona o prekrških odrejeno pridržanje. Kršitelju je bil izdan tudi plačilni nalog.

Prav tako je bil opravljen postopek z 28-letnim gostom, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti in se je pripeljal z osebnim vozilom. Opravljen je bil preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal prisotnost alkohola nad zakonsko dovoljeno mejo (0,42 mg/l). Vozniku je bil izdan plačilni nalog in začasno odvzeto vozniško dovoljenje, prav tako mu je bila prepovedana nadaljnja vožnja.