V Goriških Brdih našli mrtvo Italijanko

GORNJE CEROVO – Tiskovni predstavnik novogoriških policistov Dean Božnik poroča, da so odkrili žensko truplo.

Včeraj, 5. januarja 2017, ob 9.08 je občan oziroma član ene od lovskih družin policijo obvestil o najdbi ženskega trupla v suhem delu struge potoka Čubnica, kjer poteka državna meja med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo, pod naseljem Gornje Cerovo v Goriških brdih. Na kraj so odšli policisti in kriminalisti PU Nova Gorica in opravili ogled kraja najdbe trupla. Poleg njih je bil na kraju tudi zdravnik ZD Nova Gorica, ki je lahko le potrdil smrt ženske.

Policisti so obvestili preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici. Ker je obstajala velika verjetnost, da gre za najdbo pogrešane osebe iz Gorice v Republiki Italiji, so policisti obvestili tudi pristojne italijanske varnostne organe. Ti so prišli na kraj ter o najdbi obvestili pristojno državno tožilstvo v italijanski Gorici.

V nadaljevanju identifikacijskega postopka so italijanski varnostni organi potrdili, da gre za najdbo trupla pogrešane 77-letne ženske z območja italijanske Gorice, ki so jo svojci pogrešali od 1. januarja 2017. Pogrešano osebo so pristojne reševalne in druge varnostne službe v sosednji Italiji iskale v več iskalnih akcijah, prav tako so pogrešano na podlagi prijave njenih svojcev policisti iskali tudi na območju Nove Gorice in okolice na slovenski strani državne meje.

Pri opravljanju ogleda tako zdravnik kot tudi slovenski in italijanski policisti na truplu niso ugotovili znakov nasilja. Pristojne službe so truplo pokojnice odpeljale v sosednjo Italijo.

Policisti PP Nova Gorica bodo podali poročilo okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi

Gorici.