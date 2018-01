V gorah umrl 41-letnik

KAMNIK – V slovenskih gorah se je danes zgodilo več nesreč , ena se je končala tragično. V Kamniško-Savinjskih Alpah je dopoldne življenje izgubil planinec, piše na spletnih straneh uprave za zaščito in reševanje.

Policisti planince opozarjajo na previdnost, saj so razmere v gorah v teh dneh take, da lahko hitro pride do zdrsov in padcev.

Nesreča s smrtnim izidom se je zgodila ob 10.21 na južni strani Turske gore v smeri proti Žmavčarjem v občini Kamnik. Med hojo po snegu je 41-letni planinec zdrsnil približno 300 metrov v globino ter zaradi poškodb umrl, poroča ljubljanska policijska uprava.

Posredovali so gorski reševalci iz Kamnika in vojaški helikopter z dežurno ekipo helikopterske nujne pomoči z Brnika. Preminulega planinca so prepeljali v dolino, kjer ga je prevzela pogrebna služba.