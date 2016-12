V gorah sta umrla najstnik in zdravnica

Truplo so položili v preddverje kapelice Marije Pomagaj. Foto: Marjan Raztresen

Marko Kopavnik opozarja na neprijetna gorska presenečenja, ki so lahko smrtonosna. Foto: Boštjan Fon

Ljubljančan Tine Osolnik se ni odzival na telefonske klice očeta, našli so ga mrtvega. Foto: Facebook

RATEČE – Sončno vreme je minuli konec tedna v hribovje in visokogorje privabilo nemalo planincev, a žal so naše gore znova zahtevale smrtni davek. Ugasnilo je življenje 18-letnega Tineta Osolnika iz Ljubljane, ki se je v soboto povzpel nad dolino Tamar proti Srednji Ponci. Ta 2228 metrov visoki vrh je bil njegov cilj, kamor pa nesrečni mladenič ni prispel.



Gorske reševalce je poklical mladeničev oče, ker se sin ni oglašal na klice. »Oče je poklical, da ga dopoldne kličejo po telefonu, fant pa da je na poti v Tamar ter da se ne oglaša.« Mladeničev mobilnik je bil prižgan, a se kljub dosegljivosti signala Tine ni oglašal. »Potem smo se zorganizirali in začeli iskanje,« nam je povedal Marko Kopavnik, načelnik gorske reševalne službe Rateče.

