V gorah reševali izgubljeni planinki

KAMNIK, BOHINJ – Ob 17.20 se je pri markirani poti na Skuto v Kamniški Bistrici, občina Kamnik, na višini okoli 2100 metrov nadmorske višine izgubila planinka.

Posredovali so reševalci postaje GRS Kamnik in dežurna ekipa GRS z Brnika. S policijskim helikopterjem so jo nepoškodovano prepeljali v Kamniško Bistrico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Malo pred tem, ob 15.17, pa se je planinka izgubila tudi na poti s Črnega jezera proti Triglavskim jezerom, občina Bohinj. Posredovali so reševalci GRS Bohinj in helikopter LPE z dežurno ekipo GRS Brnik. Pohodnico so rešili in jo nepoškodovano s helikopterjem prepeljali v dolino.