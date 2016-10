V gorah ena izgubljena, dva pa obtičala

JEZERSKO, KAMNIK – V nedeljo ob 15.33 se je na Virnikovem Grintavcu v občini Jezersko izgubila planinka. Reševalci GRS Jezersko so planinko našli nepoškodovano in jo pospremili v dolino.

Malo prej pa sta pod Korošico v Kamniških Alpah v steni obtičala dva planinca. Posredovali so helikopter SV in pripadniki GRS Kamnik ter z vrvno tehniko planinca rešili in ju nepoškodovana prepeljali v dolino. O dogodku je bila obveščena tudi policija, poroča uprava za zaščito in reševanje.