V garaži zgorel kombi

LJUBLJANA – V petek ob 2.52 je na Beblerjevem trgu v podzemni garaži zagorelo kombinirano vozilo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Šmartno ob Savi, ki so požar pogasili in prezračili prostore.

Vozilo je ogenj v celoti uničil in poškodoval garažne prostore.