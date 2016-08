V enem mesecu do 30 tisočakov

BREŽICE – Kriminalisti sektorja kriminalistične policije policijske uprave Novo mesto so v avgustu zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja samovolje po 2. in 4. odstavku 310. člena kazenskega zakonika kazensko ovadili 55-letnega državljana Hrvaške, prebivajočega v Brežicah.

Osumljeni naj bi v mesecu juniju in juliju 2016 večkrat resno grozil 36-letniku in njegovi družini iz Posavja zaradi izterjave dolga, ki je nastal zaradi denarnega posojila oškodovančevemu očetu (domnevno v višini 200.000 evrov glavnice za dobo enega meseca in 30.000 evrov obresti). Poleg omenjene ovadbe so krški policisti osumljenca in njegovega sina ovadili še zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nedotakljivosti stanovanja, saj naj bi v mesecu juliju samovoljno vstopila v hišo oškodovančeve družine (ko oškodovanca ni bilo doma) in zahtevala vračilo dolga.

Posoja denar

Prvega avgusta so v okolici Krškega 55-letnemu osumljencu in njegovemu sinu odvzeli prostost in ju pridržali. Med hišno preiskavo na domu osumljenca so zasegli teleskopsko palico, električni paralizator in različno dokumentacijo. Osumljenca so v preteklosti že obravnavali zaradi ponarejanja dejanja, goljufij in groženj. V letu 2014 je bil zaradi groženj pravnomočno pogojno obsojen, preizkusna doba je potekla v začetku leta 2016. Po branih obvestilih naj bi se osumljeni med drugim ukvarjal s posojanjem denarja.

Osumljenca so (njegovemu sinu je bilo pridržanje pred tem že zaključeno) privedli k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Krškem. Po zaslišanju je bil izpuščen.

Zaradi pritožbe državnega tožilstva je senat sodišča naknadno odredil pripor, a je osumljeni v tem času zapustil državo in je zanj razpisano iskanje oziroma mednarodna tiralica.