V enem dnevu 18 prometnih nesreč

CELJE – Celjski policisti PU Celje so v četrtek obravnavali na območju Celja kar 18 prometnih nesreč. V eni se je oseba lažje poškodovala, dvema voznikoma pa so zasegli vozili.

V četrtek so policisti obravnavali tudi devet kršitev javnega reda in miru, šestkrat v zasebnih in trikrat v javnih prostorih.