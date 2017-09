TRBOVLJE – V četrtek ob 19.13 se je na Ulici 1. junija v Trbovljah voznik z osebnim vozilom zaletel v drog javne razsvetljave. Gasilci Gasilskega zavoda Trbovlje so protinaletno in protipožarno zavarovali vozilo ter nudili pomoč reševalcem NMP Trbovlje pri oskrbi poškodovane osebe.

Elektrikarji so izklopili elektriko, gasilci pa so odstranili poškodovani drog, poroča uprava za zaščito in reševanje.