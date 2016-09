V Dravi zagledali truplo

FORMIN – Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je v Dravi truplo pri HE Formin. »Za dodatne informacije bo treba počakati, da truplo izvlečejo,« so nam sporočili iz PU Maribor.

Vir: spin.sos112.si

Usodna Drava

Ob takšnih dogodkih privrejo na dan spomini, stari malo več leto dni. Klemen Lenko, Peter Aplinc in Domen Simonič so bili trije mladeniči, ki so v Mariboru izginili na istem območju (med študentskima lokaloma Štuk in Trust), vse tri so potapljači našli v Dravi.