V Domžalah so oživljali osebo, stresla jo je elektrika

DOMŽALE – Ob 18.34 so v Ulici Matije Tomca gasilci CZR Domžale po avtolestvi iz 11. nadstropja večstanovanjske stavbe spustili težje poškodovano osebo, ki jo je stresla elektrika.

Osebo so gasilci oživljali in jo predali reševalcem ZD Domžale, ki so jo prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.