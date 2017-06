V Domžalah jo je povozil z avtom

DOMŽALE – Ob 11.31 je na Ljubljanski cesti voznik osebnega vozila povozil peško.

Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj dogodka ter nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Domžal so jo prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.