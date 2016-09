V dolini Tamar našli mrtvo žensko

TAMAR – Višji policijski inšpektor Boštjan Glavič sporoča, da so kranjskogorske policiste v ponedeljek, 26. septembra, obvestili o pogrešani 39-letni ženski v gorah.

Organizirana je bila iskalna akcija, v kateri so poleg policistov sodelovali tudi pripadniki gorske reševalne službe in helikopter slovenske vojske. Pogrešano so naslednji dan, 27. septembra, našli mrtvo na območju doline Tamar (Kotovo sedlo).