V Dobruški vasi zagorelo

DOBRUŠKA VAS – Ob 14.32 je v Dobruški vasi v občini Škocjan zagorel lesen bivalni objekt velikosti 3 x 4 metre.



Gasilci PGD Dobrava in Škocjan so požar pogasili. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, so zapisali pri upravi za zaščito in reševanje.