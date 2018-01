V dnevni sobi izbruhnil požar, razkrita identiteta umrlega

LJUBLJANA – V četrtek okoli 18. ure so policiste obvestili o požaru v stanovanju na Dergančevi ulici . Posredovali so gasilci, ki so ogenj pogasili, in policisti, ki so zavarovali kraj.

Po zbranih obvestilih je znano, da naj bi zagorelo v dnevni sobi stanovanja v drugem nadstropju stanovanjskega bloka, kjer je zgorelo pohištvo, natančneje sedežna. Policisti so v stanovanju našli mrtvega 59-letnega moškega.



Po razpoložljivih podatkih ni bil poškodovan nihče drug, prav tako ni potrjeno, da bi eksplodiralo.