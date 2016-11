V Celju odnesli 12 metrov zaščitne ograje, na Proseniškem ničesar

CELJE – Na Resljevi ulici v Celju so preko vikenda policisti obravnavali tatvino dobrih 12 metrov panelne zaščitne ograje. Povzročeno škodo ocenjujejo na dobrih 1000 evrov.

Na Oničevi ulici v Žalcu so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo. Storilec je v hišo vlomil skozi vrata atrija. Ukradel je več vrednejših kosov zlatnine. Vlom v stanovanjski hiši so v petek obravnavali tudi na Ponikvi in na Proseniškem. Na Ponikvi je storilec odnesel zlatnino, lastniki hiše na Proseniškem pa ne pogrešajo ničesar.

Tudi pregled sobotnega dogajanja policisti začenjajo s podatki o vlomu v stanovanjsko hišo v Šmatevžu na območju Žalca. Storilec je ukradel dva sefa. V enem je bila gotovina. V Unišah na območju PP Šentjur pa so obravnavali vlom v mizarsko delavnico. Pogrešajo več različnega mizarskega orodja.