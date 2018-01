V celjskem zaporu zagorelo, zapornike evakuirali

CELJE – V ponedeljek nekaj po 16. uri je v zaporih na Linhartovi ulici v Celju zagorelo v kuhinji. Posredovali so gasilci PGE Celje in PGD Celje-Gaberje, evakuirali zapornike, pogasili ogenj ter pregledali in prezračili prostore.

Reševalci NMP Celje so nekaj zapornikov oskrbeli na kraju samem, eden pa je bil prepeljan v SB Celje, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.