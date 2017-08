V celici umrl osumljenec za poskus umora

MARIBOR – Isti dan, ko je odjeknila novica, da je v jetniški celici na Hrvaškem v sumljivih okoliščinah umrl Slovenec Robert Rotar, se je nekaj podobnega zgodilo tudi v slovenskem zaporu. Izvedeli smo, da so pravosodni policisti v soboto zjutraj našli mrtvega moškega, ki je osumljen poskusa umora. Ustavilo se je srce 29-letnega Mariborčana Primoža Bigca, ki je v priporniški celici sedel zaradi poskusa umora svojega dekleta.

Prvi podatki kažejo, da naj bi mladenič umrl naravne smrti. Izvedeli smo, da naj bi šlo za nenadno smrt. Primoža Bigca, ki je v priporu sedel od začetka junija letos, naj bi dan pred tragičnim dogodkom odpeljali na pregled k zdravniku. Menda naj bi tožil nad slabostjo, zaradi česar so ga pravosodni policisti odpeljali v zdravstveno ustanovo. Tam naj bi ugotovili, da gre za zastrupitev, a ga odpeljali nazaj v priporniško celico. Toda naslednjega jutra, v soboto okrog devete ure, je sledil šok. Fant je mrtev ležal na tleh, nedaleč od njega so bile sledi bruhanja. Kaj natančno je bil vzrok smrti Primoža Bigca, bo znano šele, ko bodo znani rezultati obdukcije. Slednjo je odredila preiskovalna sodnica, četudi na truplu mladeniča ni bilo vidnih znakov kaznivega dejanja in vse kaže na to, da je zares umrl naravne smrti. Izvedeli smo, da naj bi bil fant nekdanji odvisnik od prepovedanih drog, ki se je zdravil s tako imenovano metadonsko terapijo.

Dekle zabodel, prijatelja preganjal

Dogodek, zaradi katerega se je Bigec znašel v priporu, se je zgodil 7. junija letos na Dogoški cesti na Teznem. Bigec je omenjenega dne povabil prijatelje v svojo hišo, a so se sprli. Verbalni prepir je prerasel v fizično obračunavanje in Primož je pograbil stol ter z njim začel zamahovati proti navzočim in tudi svojemu dekletu. Ker so bili ogroženi, je eden od znancev pograbil palico in z njim udaril Primoža, da je izpustil stol. Napadeni so se razbežali, medtem ko je Primož Bigec stekel v kuhinjo, pograbil nož in z njim brez opozorila zabodel svojo partnerico. Ker je vse kazalo, da ji bo storil še kaj hujšega, so ji znanci želeli pomagati.

»Osumljenec je žrtev spustil in stekel za osebama, ki sta dekletu pomagali,« je dogajanje opisoval Miran Šadl z mariborske policijske uprave. Pot jih je vodila v bližnji gozd, kjer pa je Bigec po naključju naletel na nič hudega slutečega kolesarja. Besedno naj bi mu zagrozil, da želi njegov mobilni telefon in njegovo kolo. »Ker je bil osumljenec okrvavljen in je imel v rokah držal oster predmet, je kolesar spustil kolo in stekel domov,« je še pojasnil Šadl. Očividci so medtem na pomoč že poklicali tako policiste kot tudi reševalce, ki so pomagali ranjenemu dekletu. Tožilstvo je želelo vložiti obtožnico zaradi poskusa umora, a bo po smrti osumljenega zadeva romala v koš.