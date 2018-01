V Brežicah vlom v zdravstveno ustanovo

BREŽICE – V torek popoldne so policiste obvestili o vlomu v zdravstveno ustanovo v Brežicah. Storilec je vlomil vrata in jih poškodoval.

Takoj so se odzvali in izvedli aktivnosti za izsleditev storilca. V bližini so izsledili in prijeli 29-letnega osumljenca, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi tovrstnih kaznivih dejanj.

Okoliščine vloma policisti še preiskujejo. Po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo, so sporočili iz PU Novo mesto.