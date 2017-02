V Brdih padla s kolesa, odpeljali so jo v Italijo

BRDA – V nedeljo ob 11.14 je na regionalni cesti Vipolže–Dobrovo, občina Brda, italijanska kolesarka padla s kolesa in se poškodovala.

Gasilci JZGRD GE Nova Gorica so kraj nesreče zavarovali in poškodovano kolesarko oskrbeli do prihoda nujne medicinske pomoči iz Nove Gorice.

Odpeljali so jo v bližnjo bolnišnico v Italiji.