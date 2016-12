V boj z ognjem 39 gasilcev

VELIKA LIGOJNA – Ob 1.03 so v vasi Velika Ligojna, občina Vrhnika, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Požar se je razširil na ostrešje objekta, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so PGD Stara Vrhnika, Vrhnika, Verd, Sinja Gorica, Drenov Grič - Lesno Brdo in Ligojna, skupaj 39 gasilcev, ki so ogenj pogasili.

Uničeni so strešni nosilci na površini treh kvadratnih metrov, ki so bili vzidani ob dimniku. Nastala je velika materialna škoda.