V bližini meje odkrili sedem tujcev in jih vrnili na Hrvaško

ROGATEC – Na območju Rogatca so policisti v noči na sredo odkrili sedem tujcev, ki so ilegalno vstopili v Slovenijo, so sporočili iz PU Celje.

Policisti PP Rogaška Slatina in policijske postaje vodnikov službenih psov so v gozdu v bližini državne meje odkrili skupino sedmih tujcev. Ugotovljeno je bilo, da gre za sedem državljanov Kosova, ki so ilegalno vstopili v Slovenijo. Štirje so bili mladoletni, zato se je vključil tudi center za socialno delo.

Policisti so vseh sedem državljanov Kosova danes dopoldne že izročili hrvaškim varnostnim organom.