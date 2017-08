V bencinski servis vstopili, ko je bil zaprt

KAMNIK – Policiste so v sredo okoli 4. ure obvestili o vlomu v prodajalno bencinskega servisa v okolici Kamnika.

Znano je, da so za zdaj še neznani storilci vlomili vrata stranskega vhoda in vstopili v prodajalno, od koder so odtujili cigarete. Po prvih ugotovitvah naj bi bilo škode za nekaj sto evrov, poroča PU Ljubljana.

Opis storilcev

Storilca sta močnejše postave. Bila sta zamaskirana in oblečena v temna oblačila.