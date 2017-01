V beg, ker je mislil, da bo napihal preveč

KRANJ – Kranjski policisti so v noči na sredo na Kokrici obravnavali domačina, ki pri nadzoru prometa ni ustavil. Najprej je bežal z avtomobilom, potem pa neuspešno še peš, so sporočili iz PU Kranj.

Moški je pred vožnjo užival alkohol. Vzrok za njegov beg, s katerim je povzročil več nevarnih situacij, pa je bil strah, da bo preizkus alkoholiziranosti pokazal pozitiven rezultat. Ta je sicer bil pozitiven (0,20 mg/l), a še vedno v mejah dovoljenega (0,24 mg/l).

Zaradi kršitev prometnih pravil in predpisov o javnem redu so proti vozniku uvedli prekrškovni postopek in mu izrekli 953,83 evra globe.