V avtu sta imela heroin in kokain

LJUBLJANA – Policisti PP Ljubljana Bežigrad so v soboto okoli 22. ure med nadzorom cestnega prometa na Tacenski cesti v Ljubljani zaustavili VW passata, ki ga je vozil 22-letni državljan Avstrije.

V vozilu je bil še potnik, prav tako iz Avstrije. Med postopkom so policisti pri njem našli in zasegli okoli 80 gramov heroina in okoli 5 gramov kokaina. Odvzeli so mu prostost, čaka pa ga obisk preiskovalnega sodnika.