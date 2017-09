V avtu pustila torbico, dokumente in denar

MURSKA SOBOTA – Na področju kriminalitete so policisti v petek obravnavali vlom v osebni avtomobil. Iz njega je neznani storilec ukradel žensko torbico z dokumenti in denarjem.

Poročajo tudi o poskusu vloma v apartma in dveh tatvinah denarja.

Javni red in mir je bil kršen dvakrat na javnem kraju in dvakrat v zasebnem prostoru. Kršitelji so se po posredovanju policistov pomirili, so zapisali pri PU Murska Sobota.