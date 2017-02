V avtu puščena torbica? Stvar sekund za tatu

RATEČE – Neznanec je v sredo popoldne v Ratečah vlomil v peugeota 307 in iz njega odtujil torbico, v kateri so bili denar, dokumenti, osebni predmeti in bančna kartica, ki jo je storilec tudi že uporabil za poskus dviga gotovine z bankomata.

Da se to ne bi dogajalo, tiskovni predstavnik kranjskih policistov Bojan Kos odsvetuje puščanje torbic, denarnic, elektronskih naprav in drugih vrednejših predmetov v vozilih, ki so lahka tarča za tatove, saj je sam vlom v vozilo lahko izvršen že v nekaj sekundah.