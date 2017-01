V avtu je našel dve polni torbici

CERJE – V torek popoldne so policiste obvestili o vlomu v osebni avtomobil (znamke BMW) na parkirišču pred spominskim parkom na Cerju. Neznanec je razbil zadnje desno steklo in nato iz prtljažnika vozila odtujil dve torbici z vsebino (v njih je oškodovanec imel poleg osebnih in drugih dokumentov tudi plačilni kartici).

Policisti bodo podali kazensko ovadbo.