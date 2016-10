V avtu je imela štiri, ko je zapeljala s ceste

MURSKA SOBOTA – V ponedeljek so policisti v Pomurju obravnavali sedem prometnih nesreč, v katerih se je šest oseb lažje poškodovalo, šest kaznivih dejanj, dve kršitvi javnega reda in miru, požar, štiri primere povoženja divjadi in poškodbo vozila na parkirnem prostoru.

Zunaj naselja Rogašovci je voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti zapeljala z vozišča v levi obcestni jarek. Pri tem so se štirje sopotniki in voznica lažje poškodovali.