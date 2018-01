V avtomobilu našli celo orožarno

NOVO MESTO – Bil je povsem običajen dan, torek, 19. decembra dopoldne, ko se je na mejni prehod Obrežje z osebnim avtom pripeljal 21-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je želel vstopiti v Slovenijo. Delavci mobilnega oddelka Finančnega urada Novo mesto so pregledali avto, in ko so odstranili tapete na dnu, odkrili prirejen prostor, namenjen tihotapljenju blaga. V njem so opazili orožje in dele orožja ter o tem takoj obvestili policiste Postaje mejne policije Obrežje.

18 avtomatskih pušk je prevažal 21-letnik iz BiH.

Mladeniču so odvzeli prostost in ga pridržali, na Obrežje so prišli tudi kriminalisti ogledne skupine sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto, o najdbi pa sta bili obveščeni preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Krškem in državna tožilka okrožnega državnega tožilstva v Krškem. Treba je bilo pridobiti še sodno odredbo za preiskavo avta, kriminalisti pa so v prirejenem prostoru našli in zasegli dve predelani pištoli, 18 avtomatskih pušk, lovsko puško, 37 nabojnikov za avtomatsko puško in 689 nabojev različnih kalibrov. Zasegli so tudi avto, dokumente vozila in dva mobilna telefona.

Glede na veliko količino orožja je zagotovo, da pri tihotapljenju ni bil sam.

Ob preliminarnem pregledu zaseženega orožja je bilo ugotovljeno, da gre za prepovedano orožje. Naši kriminalisti so za sodelovanje zaprosili tudi varnostne organe BiH, ki so opravili dve hišni preiskavi na svojem območju. Osumljenca so kriminalisti privedli k preiskovalnemu sodniku zaradi očitkov o nedovoljeni proizvodnji orožja ali eksploziva in prometu z njim, za kar je zagroženo do pet let zapora, preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v Krškem pa je zanj odredil pripor.