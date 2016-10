V Apoteki ga je s steklenico in kozarcem po glavi in vratu

PODPLAT – Celjski policisti še vedno preiskujejo, kaj se je dogajalo na Podplatu, ko naj bi se na terasi gostilne Apoteka sprla in stepla mladeniča. V medsebojni obračun sta se zapletla 27-letni Slatinčan Dario R. in dve leti mlajši Šmarčan Rok J. Čemu je mladeničema zavrela kri do te mere, da sta sprva verbalno in zatem še fizično obračunala, najbrž vesta le onadva. Dejstvo je, da je dogodek precej vznemiril domačine. Za zdaj je znano le, da jo je v pretepu precej skupil Šmarčan Rok J., ki naj bi ga Slatinčan Dario R., bolj poznan pod vzdevkom Darac, s steklenico in kozarcem udaril ter porezal po glavi in vratu, zaradi česar je poškodovani močno krvavel. Neuradni viri so nam namignili, da naj bi bil Slatinčan pripadnik mariborskega navijaškega kluba Viole, medtem ko naj bi bil ranjeni Rok pripadnik Celjskih grofov. A ni znano, ali se je prepir nanašal na nogomet ali kaj drugega. Kot tudi to ne, ali drži, da naj bi Šmarčan s še tremi prijatelji prvi grozil Slatinčanu z »batinami«, na koncu pa jo je skupil sam in je zato potreboval zdravniško pomoč. Kot je povedala Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje, preiskava še ni končana. »Poteka pa v smeri suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje povzročitve hude telesne poškodbe,« je dodala. In potrdila, da je oškodovanec doma z območja Šmarja pri Jelšah, osumljeni pa z območja Rogaške Slatine. »Poškodovanega je s kraja dogodka v Zdravstveni dom v Šmarju pri Jelšah odpeljal znanec. Od tam so ga v Splošno bolnišnico Celje odpeljali z reševalnim vozilom. Podatkov o drugih poškodovanih nimamo,« je še zapisala Trbulinova in zanikala neuradne navedbe, da naj bi bili ranjeni še trije, ki so jih prav tako odpeljali z reševalnim vozilom v šmarski zdravstveni dom.

Spomnimo, da smo po dogodku govorili tudi z mamo ranjenega Šmarčana, ki pa so ga dva dni po njem že odpustili iz bolnišnice in mu oskrbeli ureznine za ušesom. Te na srečo niso bile tako globoke, da bi bile usodne. A glede na pripovedovanje prič bi lahko bilo drugače. Kot nam je dejala mama Roka J., se v to, zakaj je prepir nastal, ne namerava vtikati, saj sta fanta dovolj stara, da bi lahko morebitne spore reševala drugače. Opozorila pa je na nekaj drugega. In sicer se ji je zdelo nenavadno, da naj bi tisti, ki se je oglasil, ko je natakarica v lokalu poklicala na številko 112 in povedala, da nekdo od gostov nujno potrebuje pomoč, ker močno krvavi iz vratu oziroma kri močno brizga vse naokoli, spraševal, ali ponesrečeni še stoji na nogah. In da če je odgovor pritrdilen, naj ga do najbližjega zdravstvenega doma pripeljejo kar sami. »Prijatelj, ki je bil priča dogodku, je slekel majico in jo Roku pritisnil na vrat, da je malo ustavil krvavitev, nato pa ga je naložil in odpeljal v šmarški zdravstveni dom. Tam je že bil v kritičnem stanju, saj je izgubil veliko krvi. Vsaka čast šmarski dežurni ekipi, ki ga je nemudoma odpeljala v Celje na urgenco,« nam je dejala mama poškodovanega, katere ime hranimo v uredništvu. Zaradi te navedbe, da naj bi dispečerje zanimalo le, ali poškodovani še stoji na nogah, so se odzvali tudi v regijskem centru za obveščanje v Celju, kjer pravijo, da v »tej zgodbi ne štima prav nič«. Kot pojasnjuje vodja centra Dejan Žele, operater v regijskem centru, vsak klic na številko 112, ki je namenjen nujni medicinski pomoči, le preveže dispečerju reševalne postaje, na območju katere se je dogodek zgodil. »V celjski regiji je teh postaj šest. In nikakor ne drži, da bi se mi ukvarjali z zdravstvenim stanjem poškodovane ali obolele osebe, saj zato nismo niti usposobljeni niti to ne pada v opis naših del in nalog. Dežurna operaterka na 112 je tudi ta klic, tako kot vsakega, namenjenega nujni medicinski pomoči, po določitvi krajevno pristojne reševalne postaje le prevezala na pristojno reševalno postajo, v tem primeru Šmarje pri Jelšah. Kaj in kako so se dogovarjali prizadeti od tega trenutka dalje, ni več stvar dežurnega na 112. Dejstvo je, da je bilo naše delo tudi tokrat opravljeno korektno,« je zatrdil Žele.