V 18-letnika vrgel stol, grozil tudi policistom

ČRNOMELJ – V noči soboto je prišlo v gostinskem lokalu v Črnomlju do kršitve javnega reda in miru. Po prvih ugotovitvah je 23-letnik iz Črnomlja med prepirom vrgel stol v 18-letnika in ga poškodoval po glavi. 23-letnik je ob prisotnosti policistov kričal na vse prisotne, jih žalil, grozil in se ni hotel pomiriti. Ker ukazi niso zalegli, so ga policisti vklenili z lisicami in odpeljali v pridržanje. Med postopkom je grozil tudi policistom, zato so se v delo vključili še kriminalisti, ki ga bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja napada na uradne osebe

Za omenjeno dejanje je predvidena kazen zapora od šestih mesecev do pet let, so sporočili novomeški policisti.