Uživalcu in preprodajalcu zasegli drogo

ILIRSKA BISTRICA – Policisti PP Ilirska Bistrica so 14. oktobra ob 18.15 pri opravljanju rednega dela opazili 43-letnega domačina, ki jim je poznan kot uživalec in preprodajalec prepovedanih drog.

»Odšel je za objekt bencinskega servisa. Policisti so odšli za njim in ga tam opazili z drugim uživalcem prepovedanih drog. 43-letnik je, takoj ko je zagledal policiste, iz žepa hlač v travo čez ograjo betonskega zidu odvrgel več manjših PVC-zavitkov, zatem pa je iz rokava jakne vzel še PVC-zavitek, ki ga je zatlačil v žep hlač. Zaradi velike verjetnosti, da je v žep skril predmet (prepovedano drogo), ki ga je treba zaseči, je bil pozvan, naj ga izroči, kar je tudi storil. Izročil je PVC-vrečko z grudasto snovjo rjave barve, za katero obstaja sum, da je prepovedana droga heroin. V nadaljevanju so policisti na kraju našli tudi odvržene PVC-zavitke, in sicer osem PVC-zavitkov, v katerih je bila rjava prašnata snov, in PVC-zavitek z belo prašnato snovjo,« poroča PU Koper.

Vse so zasegli. Isti dan je bil opravljen preliminarni test zaseženih predmetov, ki je pokazal, da je imel Ilirskobistričan pri sebi skupaj 13,5 grama heroina in 1,3 grama kokaina. Pri njemu so opravili tudi hišno preiskavo in zasegli manjšo količino prepovedane droge konoplje in heroina. Kazensko ga bodo ovadili.