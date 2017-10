Uvažal orožje in ga prodajal na spletu

Brežičanu so poleg orožja in nabojev zasegli tudi seznam kupcev in hišne preiskave opravili tudi pri njih. Foto: PU Ljubljana

LJUBLJANA – Policisti so prišli na sled preprodajalcu orožja in ga ovadili zaradi kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje orožja ali eksploziva in prometa z njim. Moški je v Slovenijo iz Češke uvažal orožje in strelivo, za posest katerega je treba pri nas najprej pridobiti uradno listino upravnega organa. Prodajal jih je prek spleta, pri tem pa mu je bilo čisto vseeno, ali kupec poseduje orožno listino ali ne. Imel je ni niti sam.

Da 42-letni Brežičan na spletu prodaja orožje, je občan policiste anonimno obvestil novembra lani.

Da 42-letni Brežičan na spletu prodaja orožje, je policiste novembra lani anonimno obvestil občan, ki je na enem od portalov opazil, da je pri njem mogoče kupiti plinske pištole, revolverje z odprto ali polodprto cevjo, signalne revolverje z odprtimi in polodprtimi cevmi, plinske naboje, polnjenje s solzivnim plinom, malokalibrske naboje in podobno. Policisti so začeli zbirati informacije o prodajalcu in ga identificirali ter od sodišča pridobili odredbo za hišno preiskavo. Januarja so potrkali na njegova vrata in pri njem našli ter zasegli plinsko pištolo, revolver, računalnike, račune in sezname kupcev. Policisti so se nato lotili tistih, ki so pri njem orožje kupovali, in tudi pri njih opravili hišne preiskave. Skupno so zasegli deset pištol kalibra 9 mm, 109 nabojev in devet kosov prepovedane pirotehnike. Zoper 11 ljudi so zaradi kršitve zakona o orožju izdali odločbo o prekršku.