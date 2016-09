Utopitev: šel je plavat, vrnil pa se ni

DESTRNIK – Danes ob 12.14 je uprava za zaščito in reševanje poročala o sumu utopitve v Janežovcih. Moški je skočil v vodo v zapuščenem glinokopu v Janežovcih, na površju pa se ni več pokazal.

Pogrešanega so iskali gasilci PGD Ptuj in potapljači Podvodne reševalne službe Ptuj. Utopljenca so našli potapljači in ga predali ustreznim službam. Informacijo so potrdili na PU Maribor, kjer so nam povedali, da je tuja krivda izključena.